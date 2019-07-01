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شكرا لقرائتكم خبر عن زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ طويل للممثل العالمى دانيال كريج، داخل البدلة الرسمية لدور "جيمس بوند"، اشتهر من خلالها بمشاهد الأكشن وأفضل عميل مخابرات بريطانى، وكشفت شركة Universal Pictures عن أولى صور كريج الرسمية لفيلمه الجديد Bond 25، المقرر عرضه عام 2020 فى دور العرض السينمائى.
وجاءت الصورة الرسمية لـ جيمس بوند، وهو يرتدى البدلة الكلاسيكية بالكامل التى اعتاد ارتدائها على مدار الاجزاء الطويلة التى جسد فيها الشخصية، وبجواره السيارة الأمريكية الصنع الشهيرة التى دائماً ما يحبذ التمثيل بها.
الصورة الرسمية الاولى
جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.
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