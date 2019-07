شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل الممثل العالمى جايسون ستاثام، تحدى غطاء الزجاجة، بعد ان وجه المغنى الأمريكى جون ماير الدعوة له فى مقطع فيديو منذ أيام.

ونجح ستاثام الذى ينتظر عرض فيلمه الجديد Hobs & Show، فى اتمام التحدى، ونشر مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وهو يؤكد على قبوله التحدى من ماير، وتوجيه التحدى لـ المخرج جاى ريتشى، والمقاتل الامريكي جيمس مونتاسري.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

