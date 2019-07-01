شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يعود إلى نيويورك بعد تصوير مشاهده فى جيمس بوند 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع الديلي ميل من خلال عدة صور بواسطة مصورى الباباراتزي عن عودة النجم الحائز على الأوسكار لأبوين مصريين رامى مالك من رحلة قضاها فى أوروبا من أجل تصوير أول مشاهده فى الجزء الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج.

رامي وفقاً لما جاء فى تقريرالديلي ميل ارتدي إطلالة باللون الأسود وظهرعليه الهدوء بعد رحلة صاخبة بسبب التصويرتضمنت مشاهد إطلاق نارعلى جيمس بوند من أجل القضاء عليه حيث يلعب رامي خلال الفيلم دور الشرير الذى يواجه دانيال كريج ويسعى للقضاء عليه كعادة افلام جيمس بوند الشهيرة التي تتضمن دائماً نجماً فى دور الشرير يحاول التخلص من أشهرعميل مخابرات تم تقديمه فى عالم السينما العالمية.

Advertisements







