الشافعي عن أبوعوف: "محظوظ بمشاركته مشهد واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الملحن حسن الشافعي، الفنان الراحل عزت أبو عوف، بكلمات مؤثرة عبر حسابه على "تويتر".

وكتب "الشافعي": "خبر محزن وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف.. كنت محظوظ إني أقابله وأكون معاه في مشهد واحد هيفضل في بالي زيه زي أعماله اللي عمرها ما هتموت، ربنا يرحمه ويصبر أهله".

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ورحل الفنان عزت أبو عوف عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "أماكن في القلب".

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