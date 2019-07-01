بالصور.. كارمن سليمان بإطلالة صيفية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة بإطلالة صيفية أنيقة. وظهرت كارمن بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها، وعلقت: "مين صيف ومين لسه، أنا لسه". يذكر أن كارمن سليمان أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

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