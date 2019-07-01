هذا ما قاله أحمد حلمي في وداع عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة الفنان عزت أبو عوف نعاه بها.

كتب حلمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا يا صاحب القلب الأبيض".

ورحل الفنان عزت أبو عوف عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "أماكن في القلب".​