غدًا.. عزاء عزت أبوعوف بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يُقام مساء غدٍ الثلاثاء 2 يوليو، عزاء الفنان الكبير عزت أبوعوف، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، وشُيع جثمانه ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم فور إم، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا إنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب".