مجدي الهواري: "تذاكر 3 أيام في الساحل بجدة أوشكت على النفاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة لمسرحية "٣ أيام في الساحل" بطولة الفنان محمد هنيدي، أن التذاكر الخاصة بكافة العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في جدة بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء، أوشكت على النفاد.

وأعرب الهواري عن سعادته البالغة بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، حتى قبل أن تبدأ الحملات الدعائية بمدينة جدة، مشددًا على أن هذا ليس غريبًا على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة و"الموهوب" محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.

وأكد مخرج ومنتج المسرحية، أن حجم الاحتفاء بالعمل في المملكة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي من خلال هيئة الترفيه، يعكس طبيعة علاقات الأخوة والمحبة المعتادة بين الشعبين المصري والسعودي.

مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا "بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت"، والنجوم "مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي".