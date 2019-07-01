إيرادات الأحد.. "Aladdin" الأول و"Toy Story 4" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 30 يونيو، إيراد قُدر بـ651 ألفًا و844 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 531 ألفًا و631 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 372 ألفًا و35 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 106 آلاف و22 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 87 ألفًا و108 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 76 ألفًا و747 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "The Hustle" بطولة Anne Hathaway، محققًا 46 ألفًا و960 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، وقُدرت إيراداته أمس بـ32 ألفًا و460 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، محققًا 36 ألفًا و262 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Child’s Play" بطولة Aubrey Plaza، محققًا 21 ألفًا و751 جنيهًا.