مها أبو عوف.. تكشف لـ"الوفد" موعد عزاء شقيقها

يقام فى مساء الغد يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، عزاء الفنان الكبير عزت أبوعوف. وأكدت الفنانة مها أبو عوف فى تصريح خاص لـ "الوفد" بأن العزاء سيكون بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب. لـ "الوفد" بأن العزاء سيكون بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب. يذكر أن النجم عزت أبو عوف توفى فجر اليوم عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، كما عانى في الفترة الأخيرة من تعب في الكبد والقلب.

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