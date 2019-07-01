نجوم الدراما يتصدرون استفتاء "بوابة الوفد" لأفضل أعمال رمضان

تصدر الفنان أحمد السقا استفتاء بوابة الوفد" لأفضل الأعمال التي تم عرضها خلال شهر رمضان ، جاء "السقا" كأفضل ممثل، وحل الفنان محمد رمضان في المركز الثاني، والفنان أمير كرارة في المركز الثالث، والفنان محمد عادل إمام في المركز الرابع، وتقاسم المركز الخامس الفنانان فتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح.

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني سباق أفضل ممثلة، وحلت الفنانة مي عمر في المركز الثاني، واحتلت الفنانة حنان مطاوع المركز الثالث والفنانة ياسمين صبري في المركز الرابع وأتت الفنانة غادة عبد الرازق في المركز الخامس.

كما تصدر مسلسل ولد الغلابة سباق أفضل المسلسلات وحل في المركز الثاني مسلسل كلبش، واحتل المركز الثالث مسلسل هوجان، وتقاسم المركز الرابع مسلسل زي الشمس ومسلسل أبو جبل وحل في المركز الخامس مسلسل لمس أكتاف.

وتصدر المخرج محمد سامي سباق أفضل مخرج عن مسلسل ولد الغلابة وحل في المركز الثاني المخرج بيتر ميمي عن مسلسل كلبش وفي المركز الثالث المخرج رؤوف عبد العزيز عن مسلسل قمر هادي وفي المركز الرابع المخرج كريم الشناوي عن مسلسل قابيل وفي المركز الخامس المخرج أحمد سمير فرج عن مسلسل حكايتي.

واحتل الفنان محمود البزاوي صدارة

سباق أفضل ممثل دور ثان وحل الفنان كريم عفيفي في المركز الثاني وتقاسم المركز الثالث الفنان محمد علي رزق والفنان محمد دياب والفنان أحمد صلاح حسني كما تقاسم المركز الرابع الفنانان إدوارد ومحمد سلام وحل الفنانان أحمد صلاح السعدني ومحمد سلام في المركز الخامس.

وتصدر مسلسل الواد سيد الشحات قائمة أفضل الأعمال الكوميدية وحل مسلسل طلقة حظ في المركز الثاني بينما أتي مسلسل بدل الحدوتة 3 ثالثاً ومسلسل فكرة بمليون جنيه في المركز الرابع والبرنسيسة بيسة في المركز الخامس.

وحلت الفنانة إيمي سمير غانم في المركز الأول في فئة أفضل ممثلة كوميدية وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم في المركز الثاني والفنانة مي عز الدين في المركز الثالث والفنانة هنا الزاهد في المركز الرابع والفنان

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ة آيتن عامر في المركز الخامس.

كما تصدر الفنان علي ربيع قائمة أفضل ممثل كوميدي وحل الفنان مصطفي خاطر ثانيا والفنان محمد عبد الرحمن في المركز الثالث والفنان حسن الرداد في المركز الرابع والفنان

أحمد فهمي في المركز الخامس.

واحتل تتر مسلسل كلبش سباق تترات رمضان وحل في المركز الثاني تتر مسلسل ولد الغلابة وفي المركز الثالث تتر مسلسل هوجان وتتر مسلسل زلزال في المركز الرابع بينما تقاسم تترات مسلسلي بدل الحدوتة 3 ولمس أكتاف المركز الخامس.

وفي فئة أفضل ممثل شاب تصدر الفنان خالد أنور السباق وحل الفنان إسلام جمال في المركز الثاني والفنان عمرو وهبة في المركز الثالث وتقاسم المركز الرابع الفنانان محمد مهران وعمر الشناوي وحل بطل المصارعة كرم جابر في المركز الخامس.

كما تصدرت الفنانة نور إيهاب فئة أفضل أفضل ممثلة شابة وحلت الفنانة هنادي مهني في المركز الثاني والفنانة ولاء الشريف في المركز الثالث والفنانة روزالين البيه في المركز الرابع والفنان

ة سارة عادل في المركز الخامس.

كما تصدر برنامج كلمات الله فئة أفضل برنامج ديني خلال شهر رمضان وحل برنامج أحاديث الصيام ثانياً وبرنامج كن أنت في المركز الثالث وبرنامج رحلة حياة في المركز الرابع وبرنامج رحلة الحقيقة في المركز الخامس.

واحتل برنامج رامز في الشلال المركز الأول في فئة أفضل برنامج واسم من مصر في المركز الثاني وبرنامج شيخ الحارة في المركز الثالث وبرنامج ورطة إنسانية في المركز الرابع وتقاسم المركز الخامس برنامجي 4 شارع شريف وعباقرة العائلات.

كما تصدر إعلان أورنج فئة أفضل إعلان وحل إعلان فودافون ثانيا وإعلان شركة اتصالات في المركز الثالث ثم إعلان شبكة WE في المركز الرابع وإعلان مستشفي 500500 في المركز الخامس.