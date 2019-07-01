شادية تنعي عزت أبو عوف

نعت الصفحة الرسمية للفنانة شادية الفنان بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الفنان الراحل عزت أبو عوف.

وقالت صفحة الفنانة شادية: "البقاء والدوام لله" "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم" "لله ما أعطى ولله

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ما أخذ" "النجم الكبير المخضرم والإنسان القدير المحترم" "الراقى عزت أبو عوف" "فى ذمه الله" "الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته" "اللهم اجعل ومرضه وألمهووجعه فى ميزان حسناته" "اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا" "كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس" "اللهم نور له قبره واجعله روضة من رياض الجنة" "اللهم ألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل" "إنا لله وإنا اليه راجعون".