حمدي الميرغني ينعى عزت أبو عوف

نشر الفنان حمدى الميرغنى عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" صورة ينعى بها الفنان الراحل عزت أبو عوف و علق عليها قائلاً : البقاء لله ربنا يرحمك يادكتور عزت ويصبر أهلك وأحباءك ...ويسكنك فسيح جناته علق عليها قائلاً : البقاء لله ربنا يرحمك يادكتور عزت ويصبر أهلك وأحباءك ...ويسكنك فسيح جناتهإن شاء الله. وشيعت جنازة الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة عقب أداء صلاة الظهر، وشهدت الجنازة التي حضرها العديد من الفنانين بكاء شقيقاته رفيقات رحلة البدايات ورحلة النجاح.

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