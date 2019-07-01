ترك الطب من أجل الفن.. تفاصيل لا تعرفها عن عزت أبو عوف

هو رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخريج كلية الطب، ووالد المخرجة المصرية مريم أبو عوف وأخو الممثلة مها أبو عوف وقد كانت بدايتة هو وأخواته في فرقة "الفور إم" التي ساهمت في شهرته، بدأ التمثيل عام 1992، ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها.

والده الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، حصل على بكالوريوس الطب، ثم بدأ مشواره الفني من خلال الغناء في أوائل الثمانينيات،

وقـام بتكوين فريق غنائي باسم "فور إم" مع شـقيقاتـه الثلاثة، وقدم من خلاله بطولة العديد من المسرحيات، منها عشرة على باب الوزير محققا نجاحا كبيرا.

Advertisements

وبعد زواج إحدى شقيقاته تم حل الفريق فقرر الاتجاه إلى عالم التمثيل، وتفرغ للعمل في السينما والتلفزيون مع شقيقته مها أبوعوف، أبرز أعماله السينمائية عيب يا لولو

عيب، آيس كريم في جليم، طيور الظلام، مطب صناعي، خلطة فوزية، ولا تراجع ولا استسلام.

وأبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك بها العائلة، هوانم جاردن سيتى، نصف ربيع الآخر، زيزينيا، عمارة يعقوبيان، عباس الأبيض، الدالي، شيخ العرب همام، قضية صفية وغيرها، ونال العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة الإبداع التلفزيوني عن دوره في مسلسل الدالي، كما جاء في المرتبة الرابعة والعشرين ضمن أهم الشخصيات المؤثرة والأكثر نفوذا في العالم العربي في استفتاء مجلة أربيان بيزنس، وشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.