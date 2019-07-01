صور.. محمود حجازي يقضي إجازته بالساحل

نشر الفنان محمود حجازي صورة له، وهو متواجد في أحد الشواطئ عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". والفنان محمود حجازي شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "أبو العروسة" مع سوسن بدر، وسيد رجب، وخالد كمال، ومدحت صالح، إخراج كمال منصور. "أبو العروسة" مع سوسن بدر، وسيد رجب، وخالد كمال، ومدحت صالح، إخراج كمال منصور. وتدور الأحداث حول عدد من المشكلات الاجتماعية من خلال الموظف عبدالحميد الذي تختلط مشاعره السعادة والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، ولاختلاف الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ومشكلات الأسر المصرية.

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