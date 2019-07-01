أشرف عبدالباقى ينعى عزت أبوعوف

نشر الفنان أشرف عبدالباقى عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" تدوينة ينعى و الفيديوهات "إنستجرام" تدوينة ينعىفيها الفنان الراحل عزت أبو عوف، وعلق عليها قائلا: "الله يرحمك يادكتور عزت ويغفر لك".

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