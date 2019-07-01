شاهد.. إنجي المقدم في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها بإطلالة جريئة خلال تواجدها في إحدى المناسبات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن آخر أعمال النجمة إنجي المقدم مسلسل: "ولد الغلابة" الذي شاركت في بطولته مع النجم أحمد السقا، إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة.

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