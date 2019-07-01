نجوم الفن يوقعون في دفتر عزاء عزت أبو عوف

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني النجم الراحل عزت أبو عوف، حيث رحل عنا فجر اليوم، عن عمر يناهز الـ 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في أول القائمة النجم باسم ياخور حيث نعى الفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "رحم الله الفنان الكبير عزت ابو عوف واسكنه فسيح جناته".



نعت المطربة ميريام فارس النجم عزت ابو عوف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة، عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية وروحك الحلوة، خسرناك وربحنا إرثك إلى الأبد. الله يرحمك عزت ابو عوف".

ونعت أيضاً النجمة نيللي كريم الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كاتبة: "الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

ونعت أيضاً النجمة مي عمر الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "الفنان عزت ابو عوف في ذمة الله عز و جل..البقاء لله".

ونعت النجمة نادين صعب الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "خسارة كبيرة لمصر الفن المصري. الممثل الكبير القدير والمميز جدا عزت ابو عوف في ذمة الله.. نفسه بالسما يا رب".

ونعى النجم زاب ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "هنفتقد فنان كبير ومحترم الاستاذ عزت ابوعوف..الله يرحمه".

ونعى أيضاً النجم حكيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله وانا اليه راجعون

هتوحشنا يا دكتور عزت ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته وهتفضل عايش معانا بأعمالك دايماً".

ونعى النجم حسن الرداد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "البقاء لله فى الفنان و الإنسان الطيب، الجدع، الراقى

دكتور عزت ابو عوف، برجاء قراءة الفاتحة على روحه".

ونعىت النجمة هند صبري الفنان عزت ابو عوف، حيث نشرت صور تجمعها به عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "رحل اليوم الفنان المهذب عزت ابو عوف بعد أن امتعنا على مدار عشرات السنين منذ السبعينات سواء باغاني فرقة ال4m او بافلامه أو أثناء رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فترة من فتراته الذهبية..لعب دور ابي بمسلسل إمبراطورية مين؛ وتشاركنا في بنات وسط البلد..خالص العزاء لأسرته وخصوصاً شقيقته الفنانة مها أبو عوف.. وأبنائه مريم التي أخرجت مسلسل إمبراطورية مين وكمال..اليوم انعي الوطن العربي كله في رحيل أحد صناع بهجته".

ونعت أيضاً النجمة هنا شيحة الفنان الراحل عزت ابو عوف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "انا لله وانا ايه راجعون .. الله يرحمك يا دكتور عزت..الكلام هربان مني ومش عارفه استوعب..بس اللي انا متاكدة منه انك في مكان احلي بكتير".

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ونعت النجمة ليلى علوي النجم عزت ابو عوف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك يا عزت يا فنان يا إنسان يا صديقي العزيز، كان إنسان طيب جداً وكريم وحنون، وبيعامل الصغير والكبير كويس بمنتهى التربية بمنتهى الأخلاق الكريمة، فنان موهوب اسعدنا بفرقته لسنوات طويلة وفاجئنا بآدائه لأدوار متميزة وصعبة، كان ناجح فيها جداً.. ووقت رئاسته لمهرجان القاهرة كان مشرف جدا وكان بيعمل أقصى جهده للحفاظ على قيمة

المهرجان، ولن أنسى عشرته الأسرية الطيبة لسنوات كثيرة ولن أنسى آخر لقاء، الوداع يا حبيبي والى اللقاء..ادعوا له بالرحمة والمغفرة والعفو وأن يدخله جناته ويصبر أسرته الكريمة ويصبرنا الله يرحمه عزت ابو عوف".

ونعت النجمة درة النجم عزت ابو عوف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "من أجمل الشخصيات التّي عرفتها في حياتي..لن يعوض فنيا ولا انسانيا.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..سنفتقدك كثيرا.. وداعا الفنان الكبير الجميل عزت أبو عوف وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأحبائه".

ونعى النجم محمد رمضان الفنان عزت ابو عوف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله دكتور عزت أبو عوف..الله يرحمه ويصبر عائلته الكريمة ويسكنه فسيح جناته".

ونعى أيضاً النجم أحمد زاهر الفنان عزت ابو عوف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "البقاء لله و الدوام لله توفي النجم عزت ابو عوف النجم الخلوق و الأب و الأخ وحبيب قلبي الله يرحمك يا حبيبي و يحسن إليك و يجعل مثواك الجنه بإذن الله هاتوحشني اوي يا حبيبي أرجو الدعاء و قراءه الفاتحة للمغفور له".

ونعى النجم رامي صبري الفنان الراحل عزت ابو عوف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "البقاء والدوام لله وحده .. وداعاً الفنان القدير الدكتور عزت أبو عوف..اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك".

ونعت أيضاً النجمة لطيفة الفنان الراحل عزت ابو عوف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "إنَّا لله وانا اليه راجعون .. رحمة الله علي الفنان د.عزت أبوعوف".

ونعى النجم كريم محسن الفنان الراحل عزت ابو عوف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله و إنا إليه راجعون".

ونعت النجمة ياسمين نيازي النجم عزت ابو عوف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "وداعا الفنان عزت ابو عوف.. اللهم ارحمه و اغفرله و اجعل الجنة مثواه".

وجاءت في آخر القائمة النجمة إنجي أمين، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: "وداعا دكتور عزت أبو عوف الفنان الجميل الخلوق متعدد المواهب ربنا يرحمه الطيبون يرحلون".