الأفلام الصينية بسينما الهناجر ومركز الحرية بالإسكندرية

تستمر عروض مهرجان الأفلام السينمائية الصينية والذي تقيمه سفارة الصين بالقاهرة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية بمناسبة الذكري السنوية السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية . وتعرض قاعة السينما بالهناجر في السابعة مساء الأربعاء 3 يوليو الفيلم الصيني "الطرف الأول والطرف الثاني"، كما يعرض يوم 15 يوليو فيلم "حركة بنهر ميكونج" وذلك في السابعة مساء بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية. جدير بالذكر أن المهرجان افتتح أولى عروضه بفيلم "تجول الأرض" بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة يوم 30 يونيو الماضي.

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