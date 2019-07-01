بيت المسرح ينعي الفنان "عزت أبو عوف"



ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة حافلة بالفن و الإبداع في مختلف المجالات، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان

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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح

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