"نوح الحمام" و"شباك مكسور" غدا من جديد على مسرح الطليعة







قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح ان الفرقة تقدم ابتداء من غد الأثنين الموافق ١ يوليو عرض "شباك مكسور" إخراج شادي الدالي وعرض " نوح الحمام" إخراج أكرم مصطفى على مسرح الطليعة بالعتبة، حيث يقدم العرض المسرحي "نوح الحمام" على قاعة صلاح عبد الصبور في الساعة السابعة مساء وعرض " شباك مكسور" على قاعة زكي طليمات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.



"نوح الحمام " تدور أحداثه فى إحدى قرى الصعيد ،ويحكى عن شخصية من الصعيد تدعى" وطنى " وهو أسم دارج فى الصعيد يتحدث العرض عنه فى 7 شخصيات، من بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد

مجدي ، إيناس المصري ، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى ، موسيقى محمد حمدى رؤوف ، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله ، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، و إخراج أكرم مصطفى.

بينما يدور عرض "شباك مكسور"حول أسرة مصرية بسيطة تعيش فى منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجة هذا الكسر فى نافذتهم على العالم ، العرض من بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو، وليد أبو ستيت، مروان فيصل، ربا شريف إمام، مروى كشك، هند حسام، ديكور وأزياء وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم، إضاءة أبو بكر الشريف، توزيع موسيقي شريف الوسيمي، إخراج شادي الدالي .