سيلين ديون أكثر نحافة في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والمطربة الكندية سيلين ديون بإطلالة صادمة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كانت تحضر أحد الاحتفالات بحضور مشاهير هوليوود.

النجمة العالمية سيلين التي تبلغ من العمر 51 عامًا، ظهرت بفستان فوشيا قصير ومكشوف من الذراعيين، الذي عكس تقدمها في العمر بشكل مبالغ فيه ونحافتها الشديدة خاصة أن الفستان لا يليق بشكل جسدها الآن.

وتستعد سيلين ديون لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في لندن وبرلين وباريس ومانشيستر على هامش جولتها العالمية، التي توقفت عنها منذ وفاة زوجها رينيه أنجليل.

يذكر أن رينيه أنجليل توفى عن عمر يناهز الـ 72 في 2016، بعد صراع مع مرض سرطان الحنجرة.

Advertisements

وكانت سيلين ديون، كشفت مؤخرا، عن أن نحافتها الشديدة التى ظهرت بها مؤخراً فى العديد من المحافل والمهرجانات الدولية، تعد موضه جديدة تساعدها فى التأقلم على نمط حياتها الجديد.

وأكدت النجمة العالمية صاحبة الخمسين عاماً، عن أن شخصيتها الجديدة الأقل حجماً تعطيها شعوراً جديداً تتمنى المواكبة والانتظام عليه فى السنوات القادمة.

ووجهت النجمة العالمية رسالة لمنتقديها قائلة: لا أريد أن اتحدث عن الانتقادات واذا أعجب بها الجمهور ياتى ويلتقط صورة، واذا لم يعجبهم هذا هو شأنى الخاص يجب على الجميع احترامه.

النجمة العالمية أضافت قائلة: الاستايل الجديد يتيح لي الفرصة لأرتدي الأزياء الراقية والأشياء التي تجعلني أشعر بأنني جميلة، وقوية، وجذابة، حتى لو كانت فقط بالنسبة لي، لا يمكنك إرضاء الجميع طوال الوقت.

وتابعت المطربة الشهيرة قائلة أن صديقها “بيبي مونز” أعجب بالاستايل الجديد، وهذا فى حد ذاته أمر مهم.