إليسا توجه رسالة مؤثرة لكل من هاجمها

القاهرة - لايف ستايل
وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة لجمهورها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر رداً علي التعليقات المسيئة التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة.
وقالت إليسا: "لما حد يتعرضلي أو يتنمر علي صورة لي ما تتضايقوا لأن الموضوع آخر همي ولا يؤثر بي، وأقول لمن يتنمرون علي لا يفرق معي حديثكم فدعوهم يحكوا ليفجروا عقدهم .. اتركوهم".
وتعرت إليسا لحملة تنمر عقب الصورة
التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت فيها بإطلالة عفوية، ورغم التعليقات المسيئة لها إلا أن هناك الكثير من محبيها قاموا بالدفاع عنها وأكدوا أن هذه التعليقلت تخرج عن حدود الأدب واللياقة.
وقامت الفنانة السورية فرح يوسف بدعمها قائلة: "إليسا قررت أن تكون بطلة
في حياتها ضد كل الصعاب، فلا تكترث لانتقادات لاذعة هدفها تحطيمها بعد كل نجاح تحققه صلابتها تُدرّس ".
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