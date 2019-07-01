نجوى كرم تشعل أجواء مهرجان موازين

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب وسط حضور كبير من الجماهير.

وتألقت نجوى كرم، خلال الحفل بفستان فوشيا، طويل أنيق، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وأشعلت الحفل على نغمات الدبكة اللبنانية.

وأشعلت نجوى كرم حماس الجماهير بأغنية “ملعون أبو العشق”، وشاركتهم للمرة الأولى الرقص على المسرح وسط تفعل كبير من الجمهور معها.

وكانت نجوى كرم، قد حظيت باحتفالات كبيرة من الفانز الخاص به عند وصولها للمغرب وتم تنظم أكثر من لقاء لها معهم وحرصت على مصافحتهم جميعًا كما رقصت معهم في الشارع على نغمات أغانيها الجديدة، وارتدت الزي التقليدي المغربي خلال لقائها مع الجمهور.

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يذكر أن مهرجان موازين هذا العام، والقمامة فعالياته على مسرح النهضة بالمغرب، حظي بحضور كبير لنجوم الفن على مستوى الوطن العربي، وشارك في حفلاته الماضية كارول سماحة، و عاصي الحلاني، و ميريام فارس، وإليسا، ووليد توفيق، وحسين الجسمي، وسعد الصغير، وديانا كرزون، وغيرهم من النجوم.

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