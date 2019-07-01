شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة وحسن الرداد ينتهون من تصوير حلقة "سهرانين" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى كل من النجوم حلا شيحة وحسن الرداد ورنا سماحة من تصوير حلقة من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على شاشة on e، ومن المقرر إذاعتها خلال الفترة المقبلة وتحدث كل منهما عن أسرار جديدة تذاع لأول مرة وعن كواليس مهمة فى مشوارهم الفنية.

برنامج "سهرانين" يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساء، وتدور فكرته حول سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية وفنية متنوعة، وظهر فى الحلقات السابقة العديد من النجوم على رأسهم أحمد السقا، ومحمد رمضان ومصطفى خاطر وهشام عباس وأكرم حسنى وغادة عادل وأروى جودة وعدد كبير من الفنانين.