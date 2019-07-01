شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات كلها حزن ووجع.. نجوم الوطنى العربى ينعون عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على الوسط الفنى فى الوطن العربى، صباح اليوم الاثنين لرحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة طويلة مع المرض، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي في الراحل، بكلمات كلها وجع وحزن.

كتب الفنان أحمد السقا: "وداعا جنتل مان السينما المصرية.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا لّلي أسعدتنا سنين"، وقال الفنان أحمد حلمى: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا يا صاحب القلب الأبيض".



أحمد السقا

وقال الفنان كريم عبد العزيز: "وداعا الدكتور الفنان وقبل كل ده الإنسان الطيب المحترم عزت أبو عوف.. ربنا يرحمه يا رب ويصبر كل أسرته وحبايبه.. إنا لله و إنا اليه راجعون.. نسألكم الدعاء".

وكتبت الفنانة كندة علوش: "البقاء لله في الدكتور عزت أبو عوف الرجل الاستثنائي الخلوق المثقف الجنتلمان أسكنه الله فسيح جنانه وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وقالت الفنانة كارول سماحة: أتقدم بأحر التعازي لعائلة الفنان القدير والراقي عزت أبو عوف"، أما الفنانة إنجى المقدم فكتبت: "الله يرحمك يا دكتور عزت.. هنفتقدك وهنفتقد لطفك وأخلاقك وثقافتك وذوقك. الله يرحمك ويصبر أحبابك.. هتفضل فى قلوبنا".

كما نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود الفنان الراحل عزت أبو عوف، وقالت:"الفنان عزت أبو عوف كان مثالا وعنوانا للرقي الإنساني والإبداع الفني"، مشيرة إلى أن الحياة الفنية خسرت كثيرا برحيله، ولكن عزاءنا أن أعماله ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي.



أحمد جمال

وكتبت الفنانة ليلى علوى: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا عزت يا فنان يا إنسان يا صديقي العزيز، كان إنسان طيب جداً وكريم وحنون، وبيعامل الصغير والكبير كويس بمنتهى التربية بمنتهى الأخلاق الكريمة، فنان موهوب أسعدنا بفرقته لسنوات طويلة وفاجأنا بأدائه لأدوار متميزة وصعبة، كان ناجح فيها جداً.. ووقت رئاسته لمهرجان القاهرة كان مشرف جدا وكان بيعمل أقصى جهده للحفاظ على قيمة المهرجان، ولن أنسى عشرته الأسرية الطيبة لسنوات كثيرة ولن أنسى آخر لقاء، الوداع يا حبيبي وإلى اللقاء".

ونعت الفنانة مادلين طبر رحيل الفنان عزت أبو عوف، حيث قالت: "كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق والموهوب كان رمزا مثقفا ومميزا من رموز الفن المصرى وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر".

كما كتبت الفنانة درة: "من أجمل الشخصيات التّي عرفتها في حياتي.. لن يعوض فنيا ولا إنسانيا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. سنفتقدك كثيرا يا دكتور عزت.. وداعا الفنان الكبير الجميل عزت أبو عوف وخالص التعازى لأسرته الكريمة وأحبائه".

وقال الفنان عاصى الحلانى: "عزت أبو عوف خسارة كبيرة للفن العربي البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".



أحمد حلمى



آسر ياسين



إنجى المقدم



بوسى

Advertisements



حمادة هلال



درة



رامى إمام



ريم البارودى



صفاء جلال



عاصى الحلانى



كارول سماحه



كريم عبد العزيز



كندة علوش



ليلى علوى



مادلين طبر (1)



مادلين طبر (2)



نسرين طافش



نور



نيللى كريم



هبة مجدى



هنا شيحة