فن ومشاهير

حقيقة وصية عزت أبو عوف حول حرق أفلامه بعد وفاته

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 05:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ مرض الفنان الراحل عزت أبو عوف اخبارا حول وصيته بحرق أفلامه بعد وفاته في تصريحات له خلال تكريمه في مهرجان ” نجم العرب ” وتم إعادة تداولها اليوم أيضا بعد إعلان خبر وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم .

وكان قد نفى الفنان الراحل عزت أبو عوف هذه الشائعة عبر فيديو قامت بنشره زوجته ” أميرة ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بعد مرور تلك الأزمة بأيام ليوضح إنه تم تحريف واجتزاء تصريحاته في المهرجان .

وظهر عليه الحزن الشديد بسبب من قاموا بتحريف تصريحاته معربا عن دهشته وعدم فهمه عن سبب قيامهم بمثل هذا الأمر الذي يسبب له ولمن حوله الأذى ووصف ما قالوه بإنه : ” نكتة بايخة وسمجة ” .

وقال أبو عوف أن ما أراد قوله هو ضرورة أن يتم تكريم الفنان قبل مماته وإنه قال في فكاهة : ” كرموني وأنا عايش ولو عايزين تحرقوا أفلامي بعد ما أموت مش مشكلة ” . . ليتم تحريف وتبديل كلامه .

وأضاف قائلا : ” أحلى حاجة في الدنيا إن الفنان يتكرم وهو عايش ” .

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وتابع إنه لا يمكن أن يطالب بحرق أفلامه فهي تعبر عن الفن الذي عشقه وعاش من أجله وكان وسيبقى المعنى الحقيقي لحياته .

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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