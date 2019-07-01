شاهدوا.. هل خلعت مشاعل الشحي الحجاب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يوليو 2019 05:56 مساءً - أثارت الممثلة الإماراتية مشاعل الشحي الجدل حول حقيقة خلعها للحجاب وذلك بعد أن تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من دون غطاء الرأس حيث بدا شعرها بشكل واضح.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر صفحتها الخاصة وعلّقت عليها بالقول:”مشاعل الشحي خلعت الحجاب”، ولم تعلّق الشحي حتى الآن على الموضوع.
وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو بشكل كبير، حيث أنتقدها البعض على خطوتها هذه مشيرين إلى أنها كانت تنوي القيام بالموضوع منذ فترة وكانت تمهد له، في حين أشار البعض الآخر إلى أنه أمر يخصها هي فقط.
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