كارثة جديدة تضرب فيلم جيمس بوند بعد التفجيرات والإصابات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي أن هناك أزمة جديدة، تلاحق صناع فيلم جيمس بوند الجديد، بعد انسحاب الممثلة جريس جونز من العمل بعدما اكتشفت أن مساحة دورها صغيرة، وذلك على عكس ما كنت تظن عندما وافقت على المشاركة.

وقال الوقع الفني إن انسحاب جريس، حدث وسط غضب كبير من المنتجين الذين وفروا اليها مسكنا ممتازا بجوار موقع تصوير الفيلم، لافتا إلى أن انسحابها يأتي دون رجعة.

وكانت جريس جونز شاركت في إحدى سلاسل افلام جيمس بوند التي قدمت عام 1985، وجسدت دور قاتلة تدعى May day في فيلم A View To Kill.

والجدير بالذكر أن هناك عديد من الازمات تلاحق فيلم جيمس بوند، بدات باستبعاد المخرج داني بويل واستبداله بـ كاري فونكا، ثم إصابة دانيال كريج في الكاحل وخضوعه لعملية جراحية تسببتت في توقف التصوير أسبوعين، ثم حدوث انفجار في لوكيشن التصوير أدى إلى إصابة عدد من فريق عمل الفيلم، المقرر طرحه في أبريل 2020.