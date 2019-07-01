أحمد السقا يرد على اتهام مسلسل «ولد الغلابة» بالاقتباس من عمل أجنبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري أحمد السقا، على الاتهامات التي وجهت لمسلسل “ولد الغلابة”، بالاقتباس من المسلسل الأمريكي ” Breaking Bad”، مؤكدًا أنه سمع هذا الكلام بعد عرض الحلقة 24 من العمل.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة “نجوم إف إم”: “الشيء المشابه بين العملين هو الجرح الخاص بالنظارة، ولكن لو تكلمنا عن بريكينج باد فممكن نقول إنه متأخد من فيلم (الكيف)، وهي تيمة عالمية وليست حكرا على أحد ولكن القصتين مختلفين والمسلسل الأمريكي 6 مواسم، ولا أريد أن أقلل من وجهة نظر أصحاب هذه النظرية”.

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وتابع: “أنا مع مسلسلات الفورمات طالما سيعلن هذا، ولا أقول أنه قصور من كتاب الدراما ولكنه كسل من صناع الدراما.. وكسبت نوعية جمهور جديدة بعد نجاح المسلسل لم يكن يذهب للسينما وهي أكبر استفادة”.

وعن أعماله السينمائية قال: “عندي فيلم تأليف محمد ناير اسمه “العنكبوت” وفي مرحلة التحضير حاليا”.