عمرو أديب: عمرو دياب صغر مع دينا الشربيني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري عمرو دياب لأول مرة صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال تواجدهما سويا في مدينة ماربيلا الإسبانية.

الإعلامي عمرو أديب علق على الصورة، بقوله إنها المرة الأولى التي ينشر فيها دياب صورته مع دينا بنفسه، لافتا إلى أنه نشر من قبل صورة جماعية وقال إنها مع فريق العمل، لكن الأمر هذه المرة مختلف.

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ورد على السؤال الذي طرحه البعض عن سبب ظهور عمرو دياب صغير السن في صورته مع دينا الشربيني، بقوله: “عمرو دياب وجهه يصغر كل يوم بسبب السعادة والفرحة التي يعيشها”.

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد تألقت في الصورة بفستان سواريه طويل باللون الأسود شفاف عند الساقين، وظهرت متأبطة ذراع عمرو دياب، الذي أطل ببذلة سوداء أنيقة.

عدد كبير من جمهور عمرو ودينا اعتبروا أن هذه الصورة بمثابة إعلان رسمي من عمرو دياب عن علاقته بدينا الشربيني.

كما تفاعل عدد كبير من الفنانين مع الصورة، حيث علق الفنان عمر السعيد على الصورة، بقوله: ” “بوووووم”، وكتبت الفنانة عبير صبري: “بحبكم”، وعلقت المطربة الأردنية نداء شرارة قائلة: “الله ع جمال الصورة، الله يهنيكم”.