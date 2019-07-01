متابعة بتجــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث طريف، إذ انتهك الفنان الياباني يوشيكي البروتوكول أثناء حضور الملكة إليزابيث إحدى المناسبات. ويوثق الفيديو لحظة طير وشاح يوشيكي والتفافه حول رقبة الملكة، وتعد هذه الخطوة انتهاكاً لقواعد البروتوكول الملكية. وسارع يوشيكي في إلتقاط الوشاح، فلم تظهر الملكة أثناء الحادثة أي رد فعل ولكن رصدت الكاميرات رد فعل الممثلة جيليان أندرسون التي بدت مرتعبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان ياباني ينتهك البروتوكول أمام الملكة إليزابيث.. كيف ردت الأخيرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.