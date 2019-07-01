شائعة مغرضة تطارد وفاء الكيلاني وتيم حسن

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من القلق إنتابت محبّي الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني والنجم السوري تيم حسن بعدما تداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي معلومات حول وضع صحي خطير يعيشه الثنائي الشهير إثر تعرّضه لحادث سير مروّع. وسرعان ما إنتشرت هذه المعلومات غير الدقيقة بشكلٍ واسعٍ على الإنترنت، فأكدت مصادر مقرّبة من وفاء الكيلاني وتيم حسن لموقع “بتجـــرد” أن ما يتم تداوله حول تعرّضهما لحادث مروّع في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر مجرد شائعة لا أكثر.

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