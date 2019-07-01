بعد طلاقهما الرسمي.. هذا نصيب زوجة “بيزوس” من “أمازون”!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مصادر لـ”بيزنس إنسايدر” أنه من المقرر الانتهاء من تسوية الطلاق بين الرجل الأغنى في العالم “جيف بيزوس” وزوجته ماكينزي، وسوف تحصل الأخيرة على حصة 4٪ في أمازون، أي ما يعادل 38 مليار دولار تقريبًا.

وتصبح “ماكينزي” وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، ثالث أغنى امرأة على قيد الحياة، وذلك بعد أن قرر قاض في واشنطن الموافقة على الاتفاقية هذا الأسبوع، والذي كان تم تقديمها في أبريل على أن تنتهي رسميًا في أوائل يوليو.

وكانت طليقة “بيزوس”، قد تعهدت في شهر مايو الماضي عن التخلي عن نصف ثروتها على الأقل للأعمال الخيرية، ووقعت على تعهد عطاء، بالمشاركة مع “بيل غيتس” صاحب “مايكروسوفت” والملياردير وارن بافيت.

وعلى الرغم من أن “بيزوس” لم يوقع على التعهد إلا أنه أشاد بقرارها، وفي هذه اللحظة تبلغ القيمة الصافية لثروة جيف بيزوس 118 مليار دولار على مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

يشار إلى جيف وماكينزي بيزوس كانا قد تزوجا عام 1993، أي قبل عام من تأسيسه شركة “أمازون” في جراج منزله في سياتل، وانفصلا على إثر فضيحة خيانة لـ”بيزوس” مع المذيعة المشهورة “لورين سانشيز”.