بعد تكذيب نهى نبيل والدكتورة خلود.. الصحة الكويتية تحيل بعض الفاشينيستات للنيابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت وزارة الصحة الكويتية، مجموعة من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والملقبات بالفاشينيستات، بإحالتهن إلى النيابة العامة بالكويت، وذلك لقيامهن بالدعاية والإعلان لمنتجات طبية غير مرخص بتداولها؛ ما يُهدد صحة المواطنين، بينما لم تعلن عن أسماء أي منهن حتى الآن.

ونشر الموقع الرسمي للوزارة عبر "تويتر"، على لسان عبدالله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، أن المنتجات الصحية التي تم الإعلان عنها من قبل بعض مشاهير مواقع التواصل غير مرخص الإعلان عنها من قبل الوزارة؛ ما يعد مخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.

وأضاف البدر، أنه يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان عن طريق أي وسيلة إعلامية عن الأدوية البشرية أو البيطرية، أو الخلطات أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الغذائية الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى أنها للعلاج أو التأثير في الشكل أو المظهر أو لإنقاص الوزن وغير ذلك.

ونوّه إلى أنه تتراوح عقوبة الإعلانات غير المرخصة من الوازرة بين الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بما يقارب الـ 3300 دولار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

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جدير بالذكر أن الطبيب الكويتي محمد الصفي، كان كذّب إعلانات عدد من الفاشينيستات الأكثر شهرة في الكويت، وأبرزهن الدكتورة خلود ونهى نبيل، وأخيرًا الفاشينيستا فاطمة المؤمن، شقيقة المحامية الخاصة به.

وأكد "الصفي" خلال أكثر من فيديو قام ببثه في الأيام الأخيرة الماضية، أن تلك الوصفات الطبية والمنتجات الصحية التي يدعو لها بهدف الإعلان، شخصيات ذات شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها محظور تداوله، أو أنه يسبب أضرارًا بالغة وخطيرة، متّهمهم بجهل ما يعلنون عنه من تضليل.

جدير بالذكر أن طبيب الأسنان محمد الصفي، هاجم اليوم الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، التي تربطه بأسرتها علاقات شخصية، بسبب إعلانها عن حبوب تساعد على الوقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، رغم وجود حظر بتداول تلك الحبوب لوجود تضليل في تناولها.