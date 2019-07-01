عبدالله بهمن يُعلن موعد زفافه على العروس الثالثة.. ويُؤكد: "الزواج هيبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان الكويتي عبدالله بهمن موعد حفل زفافه الثالث والذي سيكون في شهر نوفمبر المقبل، داعيًا محبيه وأصدقاءه لحضور الحفل الذي حجز له قاعة خاصة، كما دعا إخوانه من رعاية الشباب للحضور.

وأكد الفنان الكويتي في مقطع فيديو بثّه عبر "سناب شات"، أنّ سبب زواجه قبل أيام، جاء نتيجة جملة شهيرة أطلقها والده وتعني بأن الزواج هيبة تجعله يبدأ حياة مع زوجة تعتبر هي "البيت"، مبديًا إعجابه بالجملة.

وأوضح "بهمن"، أن هذه الجملة مميزة للعائلة، موجهًا الشكر لكل من هنأه بمناسبة عقد قرانه.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بهمن، كشف عن عقد قرانه في أجواء عائلية، بينما لم يكشف عن زوجته، سواء اسمها أو شكلها، ليسجل بذلك زواجه الثالث، في أجواء هادئة بعيدًا عن الاحتفالات الصاخبة التي تصاحب تلك المناسبات.

ونشر "بهمن"، عبر إنستغرام، صورة له خلال عقد قرانه وأرفقها بآية قرآنية: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".

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وتابع بهمن منشوره قائلًا: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني وأسأل الله التوفيق لي ولكم دعواتكم".

جدير بالذكر أن الفنان عبدالله بهمن، أثار الجدل في وقت سابق، بطلبه الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي رفضت طلبه، وكشف عن ذلك بقوله: "والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز"، وكان رد فعلها أن صكته بلوك.

وكان بهمن تزوّج مرتين من قبل؛ إذ كانت زيجته الأولى من الفنانة هنادي الكندري عام 2012، إلا أنه انفصل عنها، ثم تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، إلا أنه انفصل عنها أيضًا.