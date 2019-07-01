شكرا لقرائتكم خبر عن "علاء الدين" يسجل أعلى ايرادات في تاريخ ويل سميث..تعرف على ردة فعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Aladdin أو علاء الدين إيرادات فى شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 874 ملايين دولار أمريكى حول العالم،ليسجل الأعلي إيرادا في تاريخ ويل سميث السينمائي وهو ما دفع النجم الكبير لتوجيه كلمة شكر لكل جمهوره في انحاء العالم بكل اللغات حيث قال شكرا باللغة العربية والروسية والفرنسية وغيرها من اللغات.

الفيلم الذى يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ 183 مليون دولار.

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامى مالك من إضافة لأبناء مصر فى الخارج.