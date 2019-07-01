شكرا لقرائتكم خبر عن في مقطع فيديو ..شاهد رأي النجم محمود عبد العزيز في موهبة عزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الوسط الفني حالياً صدمة كبيرة بسبب رحيل أحد أعمدة الفن المصري خلال السنوات الأخيرة الفنان الكبير عزت أبو عوف الذى تمكن بفضل موهبته المتميزة سواء حين دخل عن طريق الفرق الغنائية الشبابية " لابيتشا " وفرقة فور أم وكانت تجربة فريدة شاركه فيها شقيقلته الأربعة أوعبر الدراما والسينما بسلسلة من أهم الأعمال التي لا تنسي.

عزت ابوعوف الذى يؤمن الكثيرون بأنه فنان شامل بسبب تنوعه الكبير الذى ظهر على مدار سنوات سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح لم يحسده أحد من زملاءه على ما وصل إليه من قيمة كبيرة مثلما يحدث مع البعض نظراً لأنه كان صديقاً للجميع مثلما ظهر خلال فيديو نادر له أثناء ترأسه لمهرجان القاهرة السينمائى مع النجم الراحل محمود عبد العزيز الذى لخص موهبته خلال دقائق عدد فيها أعماله المتنوعة بوصلة ضحك شاركه فيها النجم الكبير دريد لحام ويسرا وإلهام شاهين والمذيعة بوسى شلبى.

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