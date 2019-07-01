شكرا لقرائتكم خبر عن دلال أبو آمنة تغنى فى مهرجان البيرة الدولى بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطل المطربة دلال أبو آمنة على جمهورها الفلسطينى خلال فعاليات النسخة السابعة من مهرجان البيرة الدولى، بحفل غنائى كبير يحتضنه مسرح استاد بلدية البيرة الدولى، فى تمام الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل.

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دلال أبو آمنة صوت فلسطيني أصيل انطلقت من قلب مدينة الناصرة، يمتد مشوارها الفنى لقرابة عقد ونصف من السنوات، غرقت فى شغف الغناء منذ سن السادسة عشرة وعرفت بحملها راية التراث الفلسطينى وتقديم روائع الطرب الأصيل، وسارت على التوازى بين الموسيقى ودراستها الأصلية لعلوم الدماغ، وحازت مؤخرًا على شهادة الدكتوراه فى علوم الدماغ وفسيولوجيا الأعصاب.



