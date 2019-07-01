صور.. وصول جثمان عزت ابو عوف إلى مسجد السيدة نفيسة لإقامة صلاة الجنازة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل جثمان النجم الراحل عزت أبو عوف ،إلي مسجد السيدة نفيسة، تمهيدا لصلاة الجنازة علي الفقيد، حيث رافق الجثمان ابنته المخرجه مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبوعوف، ومجموعة من الاصدقاء والاقارب، بجانب الفنان منير مكرم، وخالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية. ووصلت شقيقته مها أبو عوف إلي مطار القاهرة، وهي فى طريقها حاليا للحاق بصلاة الجنازة علي شقيقها. يشار إلي أن النجم القديرعزت أبو عوف، وافته المنية فجر اليوم الاثنين عن عمر يناهز ال 70 عاما ، بعد صراع لفترة مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل فى الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج فى إحدي مستشفيات منطقة المهندسين.

أشرف-زكى-فى-جنازة-أبو-عوف

أشرف-زكى-فى-جنازة-عزت-أبو-عوف

الحزن-يخيم-على-الفنانيين--المشاركون-فى-تشييع-جنازة-عزت-ابو-عوف

الحزن-يخيم-على-المشاركون-فى-تشييع-جنازة-عزت-ابو-عوف

الحزن-يخيم-على-المشاركون-فى-جنازة-عزت-أبو-عوف

الحزن-يسيطر-على-النجم-خالد-النبوى

الفنان-خالد-النبوى-فى-جنازة-عزت-أبو-عوف

الفنانون-فى-جنازة-أبو-عوف

المشاركون-فى-جنازة-عزت-أبو-عوف-(2)

المشاركون-فى-جنازة-عزت-أبو-عوف

بسام-رجب-فى-جنازة-عزت-أبو-عوف Advertisements

تشييع-جثمان-عزت-أبو-عوف

جنازة-أبو-عوف

جنازة-الراحل-عزت-أبو-عوف

جنازة-الفنان-الراحل-عزت-أبو-عوف

جنازة-الفنان-الكبير-عزت-أبو-عوف

جنازة-النجم-الراحل

جنازة-النجم-الكبير

جنازة-عزت-أبو-عوف-(2)

جنازة-عزت-أبو-عوف

حزن-شديد

خالد-النبوى-فى-جنازة-عزت-أبو-عوف

صدمة-تغيب-على-الجميع

مشيعو-جنازة-عزت-أبو-عوف

وداعا-عزت-أبو-عوف

وداع-عزت-أبو-عوف

وداع-مهيب-للراحل

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