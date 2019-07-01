شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولي لنجم GOT كيت هارينجتون مع زوجته بعد خروجه من المصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين نجمي مسلسل Game of Thrones كيت هارينجتون وزوجته روز ليزلي، معا للمرة الأولى في شوارع لندن منذ أن ترك المصحة النفسية التي كان يتلقي فيها هارينجتون العلاج، وبدا علي هارينجتون أنه بصحة نفسية جيدة. Advertisements الثنائى الشهير اجتمعا لأول مرة عام 2011 فى تصوير الموسم الثانى من مسلسل Game of thrones، وجمعتهما قصة حب كبيرة داخل أحداث المسلسل، وسرعان ما انتقلت للواقع، وقررا الارتباط رسميا. وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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