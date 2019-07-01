مهرجان الجونة السينمائي ينعي عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 1 يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "إنستجرام"، صورة عزت وصاحبها التعليق التالي "نودع اليوم، ببالغ الحزن والأسى، صديق المهرجان العزيز، والفنان المميز عزت أبو عوف، الذي شرفنا بوجوده معنا في الدورتين السابقتين من مهرجان الجونة السينمائي. رحل أبو عوف، تاركًا لنا إرثًا حافلًا من الأعمال الفنية الموسيقية والسينمائية، إذ قام على مدار حياته بالتمثيل في مئات الأعمال السينمائية والدرامية، والعزف والتلحين الموسيقي، وتأسيس فرقة (فور إم) واحدة من أهم الفرق المصرية في أواخر السبعينات".

وتابعت "كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة ما بين 2006-2012. ‎وفي واحدة من أكثر لحظاتنا تميزًا في الدورة السابقة، شاركنا أبو عوف ذكرياته مع إخوته الأربعة ليحكي لنا عن مشواره الفني المليئ بالنجاح والحب والإبداع".

جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان عزت أبو عوف ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "خالد النبوي، أشرف زكي، يسرا اللوزي، محمد مرزبان، محمد العدل، كاملة أبو ذكري".