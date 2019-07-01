بالصور| كيف نعى النجوم العرب عزت أبو عوف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من الفنانين العرب، الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين 1 يوليو، بعد صراع مع المرض.

ونشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، صورة للنجم الراحل، وعلقت: "البقاء لله في الدكتور عزت أبو عوف، الرجل الاستثنائي الخلوق المثقف الجنتلمان، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

بينما علق الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر صفحته بإنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله على الفنان الممثل الكبير الذي أسعدنا بحضوره المتميز وفنه الراقي في كل الأعمال التي قدمها، محبوب الجماهير العربية الأستاذ عزت أبو عوف".

ونشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة للنجم الراحل عبر حسابها بتويتر، وعلقت: "وداعا الفنان الرائع دكتور عزت أبو عوف، ستبقى دائما في قلوبنا".

وعلقت الفنانة التونسية هند صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام وتويتر: "رحل اليوم الفنان المهذب عزت أبو عوف، بعد أن أمتعنا على مدار عشرات السنين منذ السبعينات، سواء بأغاني فرقته، أو بأفلامه، أو أثناء رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فترة من فتراته الذهبية".

وتابعت: "لعب دور أبي بمسلسل إمبراطورية مين، وتشاركنا في بنات وسط البلد، خالص العزاء لأسرته وخصوصا شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وأبنائه مريم التي أخرجت مسلسل إمبراطورية مين، وكمال، اليوم أنعي الوطن العربي كله في رحيل أحد صناع بهجته".

كذلك نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورة للفنان الراحل، وعلق: "عزت أبو عوف، خسارة كبيرة للفن العربي، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

كما نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة للفنان الراحل، وعلقت: "ربنا يرحمك دكتور عزت أبو عوف ويصبر أهلك، هتوحشنا، البقاء لله".

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وعلق الفنان السوري سامو زين، عبر صفحته بإنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي دكتور عزت أبو عوف، تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته".

كذلك نشرت الفنانة اللبنانية نور، صورة للفنان الكبير عبر صفحتها الرسمية بتويتر، وعلقت: "الله يرحمك يا دكتور عزت".

وعلق الفنان السوري تيم حسن، عبر حسابه بتويتر: "الله يرحمك يا دكتور عزت ويسكنك فسيح جناته، ويصبر اهلك ومحبيك، البقاء لله".

كما نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، صورة للفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، وعلقت: "رغم معرفتي البسيطة به، كان رمزا للرقي والأخلاق العالية، وكان دائما قدوة حسنة لكل من يريد أن يقتدي به، رحمه الله، وأعزي عائلته الصغيرة وكل محبيه".

وعلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها الرسمية بتويتر: "الله يرحم الممثل عزت أبو عوف، وإن شاء الله تكون نفسه بالسما".

ونشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة للفنان الكبير، وعلقت: "وداعا صانع البهجة والفنان القدير والمحب والراقي عزت أبو عوف".

بينما اكتفى الفنان اللبناني وليد توفيق، بنشر صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، كُتب عليها، وداعا عزت أبو عوف.

كما نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، صورة للفنان الراحل، عبر صفحتها بإنستجرام، وعلقت: "نجم وفنان كبير، رح بتضلك ساكن بقلوبنا وقلوب كل محبينك، وداعا عزت أبو عوف، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام: "رحيلك وجع لنا جميعا، فكم كنت نعم الصديق ونعم الأخ قبل أن تكون نجما حقيقيا خلف وراءه إرثا كبيرا وهاما لا ينسى، رحمك الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".