رانيا محمود ياسين: الجمهور في الوطن العربي يشيد بـ"بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سعادتها بنجاح فيلمها "بورصة مصر"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

قالت رانيا محمود ياسين، في تصريحات لمصراوي: "الحمد لله ردود الأفعال عن الفيلم طيبة جدا، ووصلتي تعليقات أسعدتني".

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وتابعت: "الفيلم طرح في دور العرض يوم الأربعاء الماضي، وأتوقع أن يحقق نجاحًا أكبر من هذا إن شاء الله".

وأضافت: "الفيلم يعرض في عدد كبير من الدول العربية منها دبي، وجدة والكويت والأردن، ووصلتني ردود أفعال عن الفيلم من الخارج، وأشاد به عدد كبير من الجمهور العربي"

"قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسي، ورانيا محمود ياسين، وحسن حسني، وأحمد صيام، ولطفي لبيب، ومحمد جمعة، ومحمد لطفي، ومن إخراج أحمد نور.