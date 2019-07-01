شريهان تنعي عزت أبو عوف: "كنت أعتبره أخي الكبير وابني الصغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة شريهان، النجم الراحل عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشرت شريهان عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام، وتويتر، مجموعة صور للنجم الراحل، وعلقت: "هو حكاية، وحكاية طويلة جميلة في عمري، حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها".

وتابعت: "عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي، ولدت وجدته في بيتنا، إبناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك، أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر، وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، إبناً مقرباً جداً لقلب أمي، أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة مها".

Advertisements

وأضافت: "كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير، زوجته فاطيما هي سيدة من أنقى نساء العالم، كانت صديقتي وحبيبتي وتوأم روحي، ابنته المخرجة الجميلة والرائعة مريم أبو عوف ابنتي وحبيبتي وصديقتي".

واستكملت: "كانت وهي صغيرة لا تذهب إلى امتحاناتها المدرسية إلا وأنا معها، شقيقاته منى ومها ومرفت ومنال حبيباتي، أسرتي وطفولتي وشبابي ونضوجي وسعادتي وكثير من ألمي وذكرياتي ونجاحاتي كان شاهداً أصيلاً عليها".

واختتمت حديثها قائلة: "صديقاً صادقاً أمينا، عزت كان إنسان إنسان، وفنان فنان، محترم خلوق طيب وموهوب، والحقيق تاه كل الكلام، مافيش كلام".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.