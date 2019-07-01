بالفيديو.. عمر الشناوي يستعرض عضلاته في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شارك الفنان عمر الشناوي، حفيد النجم الراحل كمال الشناوي، جمهوره بمقطع فيديو له من الجيم، عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام". ونشر "الشناوي الصغير" مقطع فيديو وهو يمارس التمارين الرياضة، وظهر فيه مفتول العضلات. عمر الشناوي شارك في السباق الدرامي لرمضان المنقضي، من خلال مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، وأحمد عبدالعزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهيدي كرم، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد علي رزق.

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