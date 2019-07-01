بكلمات مؤثرة.. مجدي الهواري ينعي عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المخرج مجدي الهواري، الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشر "الهواري" صورة للنجم الراحل، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وعلق: "لعل هذه الشهادة تلقى استحسان الجميع فيدعوا له بالرحمة والمغفرة".

Advertisements

وتابع: "أشهد أنه كان طيب، خير، رحيم، عطوف وجدع، ثم صديق، لم تفارق الإبتسامة وجهه يوما، ولم أراه غاضبا أبدا، ولم يكن كاسرا للخواطر، كان يحب الجميع، ومحبوب من كل من حوله".

وأضاف: "كان يعطف على كل مسكين ومكسور الجناح، عطوف بأهله وكل من أقاربه، كان على خلق، رحم الله عزت أبو عوف وأسكنه الله فسيح جناته، وداعا أيها الطيب الطبيب، وداعا صاحب الابتسامة الجميلة، وداعا عزت أبو عوف".

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.