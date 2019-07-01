محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف:
نعت وزيرة الثقافة، الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.
وقالت الوزيرة، في بيان اليوم، إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، خاصة أن الراحل تميز بالمواهب المتعددة وأبدع أعمالا موسيقية ودرامية عبرت عن أحلام وطموحات جيل كامل.
كانت وزيرة الثقافة شاركت في مراسم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة عن عزت أبو عوف: سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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