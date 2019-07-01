تامر حسني وأحمد زاهر وبوسي .. نجوم الفن ينعون عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وعلق الفنان تامر حسني، عبر صفحته بإنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، توفي الفنان الكبير المحترم والأب عزت أبو عوف، أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة، اللهم ارحم جميع موتانا يارب".

ونشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة تجمع والده بالفنان الراحل، وعلق: "مش لاقي كلام أقوله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم حضرتك يا دكتور عزت، السلام أمانة لأبويا إلى أن نلتقي".

كما نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان الراحل، وعلقت: "ربنا يرحمك يا أغلى الناس، البقاء لله".

وعلق الفنان عمر مصطفى متولي، عبر صفحته بموقع إنستجرام: "كان من القليلين اللي تقول عليهم حبيب الناس كلها، وكان فعلا كدة، لدرجة إن مستحيل تلاقي له اعداء أو حد بيكرهه، تركيبة عجيبة من البشر صعب تتكرر، الله يرحمك يا قمر".

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كذلك نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة للفنان الكبير، وعلقت: "لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة".

بينما علق الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه بإنستجرام، قائلا: "البقاء لله والدوام لله، توفي النجم عزت أبو عوف، النجم الخلوق والأب والأخ وحبيب قلبي، الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة بإذن الله، هاتوحشني أوي يا حبيبي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له".

وعلق الفنان حمدي الميرغني، عبر صفحته بإنستجرام: "البقاء لله، ربنا يرحمك يا دكتور عزت ويصبر أهلك وأحبائك، ويسكنك فسيح جناته إن شاء الله".

كذلك نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، صورة للفنان الكبير، وعلق: "الله يرحمك ويغفر ليك، ويسكنك فسيح جناته، فعلا كنت فنان وإنسان صاحب تاريخ عظيم، البقاء لله وحده".

وعلقت المطربة بوسي، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، خالص عزائي لوفاة الفنان القدير العظيم عزت أبو عوف، رحمة الله عليه، وأدخله فسيح جناته".

كما نشر الفنان رامي صبري، صورة للفنان الراحل، وعلق: "البقاء والدوام لله وحده، وداعا الفنان القدير دكتور عزت أبو عوف، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك".