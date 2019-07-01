أصالة تستجيب لطلب فجر السعيد رُغم الخلافات.. ما علاقة الحذاء الأحمر؟

طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، النجمة السورية أصالة نصري، بحذف الصورة والفيديو الذي نشرتهما عبر حسابها على “إنستغرام”، موضحًة أن رمزية “الحذاء” الأحمر، إهانة لدولة البحرين. وأوردت فجر السعيد، في حلقتها الجديدة ببرنامجها “هنا الكويت”، معلومة بشأن ارتداء أصالة لهذا الحذاء الأحمر، لافتًة إلى أنه نفس لون علم البحريني، والجواز البحريني مشددًة على أن هذا لا يصح لأن أصالة، تحمل الجنسية البحرينية. وأوضحت الإعلامية الكويتية أن هناك احتمالية بأن أصالة، لم تقصد إهانة البحرين بهذا الفيديو وأنه ربما تكون نيتها طيبة، ولذلك لا بد من حذف الفيديو لأنه تم تنبيهها. وتمنت “السعيد”، أن تكون قد فهمت ما أوردته أصالة، خطأ وعن دون قصد، لأن الناس فهمت الأمر بشكل خاطئ مطالبًة كل من يعرف أصالة، بأن يتحدث إليها لحذف الصورة والفيديو، وإلا تعيد جواز السفر البحريني الذي تملكه للدولة وتقول يكفيني جنسيتكم لعشر سنوات.

من جهتها استجابت أصالة، لما قالته فجر السعيد، رغم الخلافات الكبيرة بينهما، وحذفت مقطع الفيديو والصورة التي ظهرت فيهما وهي تنتعل هذا الحذاء من حسابها على “إنستغرام”. يُذكر أن أصالة، كانت قد نشرت صورة لها بالحذا الأحمر، وعلقت: “لأوّل مرّة في حياتي ألبس حذاء لطالما حلمت أنّ ألبس وذلك لأنّني واظبت على تماريني الرّياضيّة، وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني وتحكّمت بعضلة في قدم رجلي واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر’’. ولم يفهم جمهورها ما تقصد ولماذا لم ترتدي هذا الحذاء من قبل، فنشرت فيديو أوضحت فيه السبب، بأن مشط قدمها به مشكلة ولابد من ارتداء حذاء يغطي قدمها كي تكون مريحة أكثر، ولأنها التزمت بالتمارين استطاعت أن ترتدي الحذاء التي حلمت به. وأحيت أصالة، قبل يومين حفلًا غنائيًا بالسعودية ضمن ليلة سهم بمشاركة أسماء لمنور ونوال الكويتية ورابح صقر وراشد الفارس.